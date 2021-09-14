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Пандемия COVID-19

США планируют пригласить Россию и КНР на международный саммит по борьбе с пандемией

Упомянутый саммит запланирован на 22 сентября в виртуальном формате

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Вашингтон намерен пригласить Россию и КНР на международный саммит по борьбе с пандемией, который, как ожидается, пройдет на следующей неделе. Об этом сообщил в понедельник со ссылкой на источники портал Axios.

Газета Washington Post ранее в понедельник сообщила, что упомянутый саммит запланирован на 22 сентября в виртуальном формате. В Белом доме на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию и уточнить, сколько стран примут участие во встрече, пока не ответили.

Газета Politico на прошлой неделе сообщала, что правительство США намерено организовать международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. США рассчитывают обсудить с другими странами улучшение координации борьбы с коронавирусом в мире по целому ряду направлений. Как отметила "Политико", Вашингтон планирует затронуть на этом совещании вопросы расширения поставок вакцин от COVID-19 развивающимся странам, пути совершенствования производства этих препаратов, возможности налаживания международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с заболеванием.

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СШАРоссияКитайПандемия COVID-19
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