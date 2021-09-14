Пражский суд рассмотрит вопрос о предварительном заключении для россиянина Франчетти

ПРАГА, 14 сентября. /ТАСС/. Городской суд в Праге рассмотрит во вторник вопрос о предварительном заключении под стражу россиянина Александра Франчетти, задержанного в воскресенье на основе выданного Украиной международного ордера на арест. Об этом сообщили ТАСС в Городской прокуратуре столицы Чехии.

"Городской суд Праги сегодня на закрытом заседании рассмотрит вопрос о взятии гражданина РФ Александра Франчетти в предварительное заключение", - сказали в прокуратуре, пояснив, что в соответствии с законодательством "решение о взятии в предварительное заключение должно быть вынесено не позже, чем через 48 часов после задержания".

Других подробностей не сообщается.

В воскресенье посольство РФ в Чехии проинформировало о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. По данным СМИ, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией.