Лукашенко считает, что Белоруссия прошла испытание на прочность народного единства

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы прошли испытание на прочность народного единства, при этом не испугались ни пандемии, ни гибридных атак. Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он сказал во вторник во время церемонии вручения государственных наград в преддверии первого в истории страны празднования Дня народного единства, который был недавно учрежден как государственный праздник.

"Белорусы, построившие суверенное государство впервые в истории своей земли, прошли через эпохальное испытание на прочность национального единства. Прошли достойно. Не испугала нас пандемия, и не остановили нас гибридные атаки на нашу государственность, которые продолжаются до сих пор", - сказал Лукашенко. По его словам, в эти дни [после президентских выборов в августе прошлого года] белорусы увидели, что власти есть чем ответить, "есть на кого опереться".

Лукашенко подчеркнул, что всех собравшихся объединяет патриотизм и любовь к родине. "Мы не предали, мы не дрогнули. Если кто-то за этот год, прошедший после вчерашних событий, этого не понял, то в ближайшее время поймет", - сказал он. Президент призвал людей не поддаваться "никаким атакам", "особенно в этих сопливых мессенджерах, Telegram-каналах и прочем". "Это, как пена, схлынет", - уверен глава государства.

Он подчеркнул, что власти победили блицкриг, а сейчас "надо объединить не только здоровую часть [общества], их подавляющее большинство, но и тех, кто зашатался под грузом вчерашних атак".

В июне президент подписал указ об учреждении государственного праздника Дня народного единства, его будут отмечать 17 сентября. В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным, со значительным перевесом победил действующий президент Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, она не признала эти результаты, покинула страну и в настоящее время проживает в Литве. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. В отношении ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе за призыв к захвату власти.