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В офисе Зеленского нет плана по трансформации Украины, который президент презентовал в США

Украинский лидер ранее сообщил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Офис президента Украины не располагает планом трансформации страны, который презентовал глава государства Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США. Об этом говорится в ответе офиса президента на информационный запрос агентства "Украинские новости".

"На ваш запрос с просьбой предоставить копию плана трансформации Украины сообщаем, что в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях офиса президента Украины отсутствует", - говорится в ответе.

1 сентября Зеленский во время визита в США презентовал план трансформации Украины. Тогда украинский лидер сообщил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты. Как рассказал Зеленский, заложенные в плане более 80 проектов - это "амбициозные проекты на общую сумму $277 млрд", которые предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
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