Шмыгаль поддержал идею двойного гражданства на Украине

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль поддерживает идею введения в стране двойного гражданства, но против того, чтобы это касалось гражданства Украины и РФ. Об этом он сказал во вторник на брифинге.

"Двойное гражданство - признак цивилизованных стран. Но это должна быть транспарентная, прозрачная вещь <...> Оно должно быть, это усилит нас", - считает премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что "не допускается двойное гражданство со страной-агрессором".

По словам Шмыгаля, необходимо учитывать тот факт, что "огромное число" этнических украинцев живут за границей. "Миллионы, десятки миллионов людей за пределами Украины - это наша сила. Многие из них хотят иметь паспорт Украины. Почему нет? Это люди, которые могут поддерживать страну, привлекать инвестиции", - сказал глава правительства.

В начале сентября в США президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею внедрения двойного гражданства в стране, но считает, что оно не должно распространятся на отдельные страны, подразумевая РФ.

Инициативы по двойному гражданству

Ранее на Украине неоднократно поднимался вопрос двойного гражданства со всеми странами, кроме России.

В мае 2020 года президент призвал Верховную раду рассмотреть законопроект о наличии у украинцев гражданства иной страны. Разработанный в Раде документ предусматривал освобождение определенных категорий лиц от необходимости подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при обретении украинского. В частности, это лица, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, а также те, кто имеет гражданство РФ и подверглись в своей стране политическим преследованиям. В документе содержался и ряд положений по упрощению получения украинского гражданства представителями диаспоры.

Законопроект был раскритикован представителями фракции "Европейская солидарность", а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что документ "поставит крест на украинском суверенитете и территориальной целостности". В итоге рассмотрение этого вопроса было отложено на неопределенный срок.

В соответствии с нормами международного права двойное гражданство возможно при наличии соглашения между двумя странами, при котором их граждане обладают паспортами обоих государств. В украинском законопроекте шла речь о возможности для граждан иметь иностранный паспорт, что не предполагает возникновения для них обязанностей и прав по отношению к другому государству.