Украинские радикалы с файерами и дымовыми шашками напали на дом Медведчука

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков радикалов забросали файерами и дымовыми шашками дом главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, где он находится под круглосуточным арестом. Об этом во вторник партия сообщила на своем сайте.

"Вчера, 13 сентября 2021 года, "профессиональные протестующие" пришли к дому Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом из-за грязных и лживых обвинений. Вандалы, напавшие на дом политика, забрасывали дом файерами и дымовыми шашками, расписывали забор оскорбительными надписями, блокировали дорогу", - говорится в сообщении. На видео, которое распространила партия, видно, как несколько десятков человек, собравшихся у дома политика, выкрикивают антироссийские и националистические лозунги.

ОПЗЖ расценивает такие действия как давление на Медведчука, поддерживаемое центральной властью Украины. "Украинская власть и подконтрольные ей национал-радикальные силы продолжают давление на председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и травлю оппозиционного политика. <...> Начало очередного витка давления на оппозиционного политика, проводимое под чутким руководством Службы безопасности Украины, несомненно, связано с заявлением Виктора Медведчука, в котором он говорит о том, что, несмотря на незаконное уголовное преследование и политические репрессии власти, продолжит борьбу за мир, законность и справедливость, за права украинского народа", - уверены в ОПЗЖ.

Сам политик, комментируя действия радикалов, подчеркнул, что гражданское общество в стране должно сопротивляться политике нынешнего руководства стране. "Украинская власть сегодня судит не меня, власть судит многомиллионную "небандеровскую" Украину, и судят ее те, кто делает из нашей страны "анти-Россию". Реальная Украина, ее народ, интересы, культура и экономика уничтожаются. Смысл существования одной из крупнейших стран Европы низводится до того, чтобы до конца своих дней вести антироссийскую политику, какой бы абсурдной и антинародной эта политика ни была. <...> Я уверен, что Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему", процитировали в партии Медведчука.

Комментируя непосредственно нападение на свой дом, Медведчук подчеркнул, что его не удастся запугать. "Ни СБУ, ни национал-радикалы, ни власть в целом не смогут запугать и остановить нашу борьбу, которую мы ведем за прекращение их преступного курса, за соблюдение конституции и законов, за превращение Украины в успешное государство", - заверил он.

Обвинения против Медведчука

Медведчуку предъявлены обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы.

Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, который продлевался уже несколько раз. 2 сентября срок круглосуточного домашнего ареста был продлен еще на два месяца.

Сам депутат называет обвинения политически мотивированными и бездоказательными.