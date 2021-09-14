Минюст Афганистана потребовал от сотрудников-мужчин немедленно вернуться к работе

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции Афганистана потребовало, чтобы все сотрудники-мужчины немедленно вернулись на рабочие места и возобновили деятельность. Об этом сообщает во вторник новостной портал Afghan Urdu на своей странице в Twitter.

"Министерство юстиции Афганистана приказало сотрудникам-мужчинам немедленно явиться на работу в центре и в провинциях, в противном случае будет рассмотрен вопрос об их увольнении", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что это распоряжение не касается женщин. "Для сотрудниц будет сделано отдельное объявление в ближайшее время", - указывает портал.

7 сентября захватившее власть в стране радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило состав нового кабинета министров Афганистана. Министерство юстиции возглавил моулави (высокопоставленное духовное лицо) Абдул Хаким Исхакзай известный также как Абдул Хаким Шариа. Он считается одним из основателей движения "Талибан" и был близким соратником первого лидера талибов муллы Омара. Ему поручено возобновить работу министерства.