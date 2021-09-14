СМИ: в результате теракта на северо-западе Пакистана погиб полицейский

ИСЛАМАБАД, 14 сентября. /ТАСС/. Один полицейский погиб, еще четверо получили ранения при нападении террориста-смертника на сотрудников правоохранительных органов Пакистана в районе Южный Вазиристан на северо-западе страны. Об этом во вторник сообщило агентство Khaama Press.

По его информации, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана").

Она действует в основном в северо-западных регионах Пакистана и на границе с Афганистаном. Ее участники выступают против пакистанского правительства и системы власти в стране, стремятся к созданию в Пакистане "подлинного исламского государства". Боевики осуществляют теракты и вступают в столкновения с правительственными войсками. По данным местных СМИ, эта группировка тесно связана с действующим в соседнем Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ). Радикальные группировки в Северном и Южном Вазиристане добиваются создания так называемого Исламского государства Вазиристан (ИГВ).

Вазиристан расположен в пакистанской "Зоне племен" на границе с Афганистаном. В декабре 2009 года правительство объявило о победе над сепаратистами, ранее провозгласившими создание ИГВ. В настоящее время под их контролем остается ряд районов этого региона, численность незаконных вооруженных формирований составляет около 35 тыс. человек.