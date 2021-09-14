Латвия заявила, что за месяц помешала 1 тыс. нелегалов проникнуть в страну из Белоруссии

РИГА, 14 сентября. /ТАСС/. Латвийские пограничники предотвратили 1 151 попытку мигрантов незаконно пересечь границу республики с Белоруссией за время действия режима ЧС, действующего в приграничной зоне с 11 августа. Об этом во вторник сообщил госсекретарь министерства внутренних дел республики Дмитрий Трофимов в эфире телеканала TV3.

По его словам, за минувшие сутки пограничники предотвратили 19 попыток незаконного пересечения границы. С начала этого года были задержаны 377 человек за незаконное пересечение границы, отметил он.

Как утверждал Трофимов, "людей, которые не находят возможности нелегально пересечь латвийскую границу со стороны Белоруссии, перемещают в другие пункты пересечения внешней границы Евросоюза - на границы Белоруссии с Литвой и Польшей".

Трофимов также сообщил, что порядка 50 сотрудников различных латвийских служб, включая 21 полицейского и десять пограничников, привлечены для обеспечения порядка в центре для беженцев в поселке Муцениеки под Ригой, где объявлен карантин из-за вспышки коронавируса.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию.

Правительство Латвии также решило ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией, начавшееся несколько лет назад, и одобрило выделение €1,7 млн на установку ограждения из колючей проволоки. Всего на оборудование границы необходимо около €30 млн.