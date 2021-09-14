Глава МИД в кабмине талибов: гуманитарная помощь Афганистану не должна политизироваться

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Гуманитарная помощь, оказываемая Афганистану, не должна быть политизирована. Об этом заявил во вторник назначенный радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) министр иностранных дел страны Амир Хан Моттаки.

"Мы благодарим международное сообщество за ту помощь, которая оказывается нашей стране. Мы прилагаем все усилия, чтобы она была доставлена тем, кто в ней действительно нуждается. Однако эта помощь не должна смешиваться с политикой", - отметил он, выступая на пресс-конференции в Кабуле, которую в прямом эфире транслирует местный телеканал Tolo News.

Также он заявил, что страны, которые не признают законность власти "Талибана" в Афганистане, проводят негативную политику. "Государства, которые не признают нашу законность, придерживаются негативной политики. <...> Мы хотим выстраивать хорошие отношения со всеми странами, включая США. <...> Однако же мы сталкиваемся в настоящий момент с серьезным давлением, в том числе со стороны соседних стран".