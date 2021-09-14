Журналисты закрытых СМИ обратились в ООН по поводу уничтожения свободы слова на Украине

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники незаконно закрытых украинскими властями телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, "Первый независимый", а также сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" написали открытое письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. Они выразили обеспокоенность в связи с нарушением украинской властью законодательства и международных нормам и целенаправленным уничтожением свободы слова в стране. Во вторник письмо было опубликовано на сайте 112.юа.

"К сожалению, сегодня действия украинской власти остаются образцом нарушения принципа верховенства права и примером несоблюдения свободы слова. Грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (по решению Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда) украинские власти запретили трансляцию трех ведущих информационных телевизионных каналов - "112 Украина", NewsOne и ZIK, - говорится в письме.

Авторы обращения отмечают, что столь же незаконно был прекращен эфир "Первого независимого" телеканала. "По обычному письму заместителя председателя СБУ и опять же без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Первый независимый", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением изданиям "Страна.ua" и "Шарий.net", - говорится в обращении.

Журналисты отмечают, что "действия украинской власти получают все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций, известных политиков и экспертов, а новости о закрытии телеканалов были опубликованы во всех основных мировых СМИ".

"С сожалением мы должны констатировать, что украинская власть перешла все границы разумного и продолжает пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова на Украине. Но мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы, как журналисты, всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за ее пределами. Однако в этом законном праве нам отказано", - отмечается в письме.