В Мьянме этнические вооруженные группы убили за три месяца более 1,7 тыс. военных

БАНГКОК, 14 сентября. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. военных Мьянмы были убиты и 630 ранены за последние три месяца в результате перестрелок с участием этнических вооруженных групп. Об этом сообщило во вторник издание The Irrawaddy со ссылкой на информацию самопровозглашенного правительства национального единства.

По его данным, военные убили 431 мирного жителя, еще 184 человека получили ранения. С конца марта люди по всей Мьянме взяли в руки оружие, чтобы противостоять военным в ответ на их действия в отношении протестующих.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются протесты, в результате которых погибли более тысячи человек.