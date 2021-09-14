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Радикальных сепаратистов Каталонии заподозрили в членстве в террористической организации

К ответственности предложили привлечь 13 сторонников независимости Каталонии, задержанных осенью 2019 года

МАДРИД, 14 сентября. /ТАСС/. Судья Национальной судебной коллегии Испании предложил привлечь к ответственности 13 радикально настроенных сторонников независимости Каталонии по обвинению в членстве в террористической организации. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе юридической инстанции.

Подозреваемые были задержаны осенью 2019 года. Они являются сторонниками так называемых комитетов в защиту республики, борющихся за независимость Каталонии. Помимо обвинений в членстве в террористической группировке, девятерых из них также подозревают в хранении и изготовлении взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ.

Девять сторонников независимости региона были задержаны в 2019 году в преддверии вынесения вердикта каталонским политикам, осужденным за их роль в организации незаконного референдума о независимости 2017 года.

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