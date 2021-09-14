Кипрский министр приказал расследовать скандал вокруг учебника с упоминанием Ататюрка

НИКОСИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис обсудил во вторник разразившийся скандал вокруг поступившей учителям рекомендации вырвать страницу из учебника с упоминанием в позитивном ключе основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка и получил от министра образования, культуры, спорта и по делам молодежи Продромоса Продрому заверения, что история будет расследована. Об этом сообщает президентская канцелярия.

"Министр изложил полную историю печального инцидента, а также неприемлемый способ его первоначального решения путем направления инструкции по удалению страницы из учебника английского языка для второго года обучения в лицеях (предпоследнего года обучения старшеклассников - прим. ТАСС). Для проверки фактов министр образования уже распорядился провести расследование по решению этой проблемы", - отмечается в сообщении канцелярии.

В нем также говорится, что Продрому "вновь заявил, что он не прибегает к подобным методам" (в контексте реакции на публикации в кипрской прессе, в которых выдвинуты предположения, что глава Минобразования якобы лично отдал распоряжение вырвать страницу - прим. ТАСС). "Но [он] также сказал, что отныне в отношении оценки книг, используемых в качестве учебников, будут применяться более строгие процедуры [базирующиеся] на основе современных представлений, как и подобает европейскому государству", - сообщили в канцелярии.

Также было отмечено, что президент Анастасиадис с удовлетворением воспринял информацию, которую довел до его сведения Продрому, и рекомендовал задействовать "более эффективные процедуры со стороны служб и должностных лиц министерства".

Скандал вокруг учебника

История началась с того, что один из преподавателей английского языка разместил в Facebook срочное указание министерства образования к учителям с требованием вырвать из учебника "оскорбительную страницу" номер 36 с двумя упражнениями, в одном из которых упоминалась мексиканская художница Фрида Кало, а в другом фигурировал Ататюрк. При этом последнее из них называлось "Величайший герой Турции". Указание министерства вызвало негативную реакцию у большинства пользователей социальной сети, которые заявили в комментариях, что, несмотря на разногласия, страницу следует оставить. Позднее выяснилось, что упражнение с упоминанием Ататюрка было частью задания на выработку у греко-кипрских старшеклассников в предпоследний год обучения критического мышления в отношении того, кто является настоящим героем, а кто нет.

В прошлую среду Минобразования выступило с заявлением, в котором сообщило, что учебник временно изымается из школьной программы. В министерстве назвали недопустимой содержащуюся в учебнике оценку, где первый президент Турции представлен в качестве "образца лидерских качеств". В заявлении говорилось, что "имена Ататюрка и младотурков являются синонимом таких преступлений, как геноцид армян, как и геноцид понтийцев и ассирийцев, а также преступная "ликвидация" эллинизма в Смирне (Измире) и других местах".

Реакция Анкары и ответ Никосии

В ответ на решение Минобразования об отзыве учебника МИД Турции, как было подчеркнуто в его заявлении, решительно осудил "эту анахроничную, враждебную и неприемлемую позицию" греко-кипрских властей, после чего с поддержкой позиции Анкары в этом вопросе выступило и руководство турко-кипрской общины.

В свою очередь, греко-кипрское министерство образования заявило, что у Турции нет права вмешиваться в принятие решений по данной теме. А Анастасиадис, хотя и заметил, что его не интересует, каким образом на данную проблему отреагировал турецкий МИД, но при этом взял скандальную историю в вырыванием страницы под собственный контроль и дал понять, что проблему, связанную с изъятием из школьной программы учебника с позитивным упоминанием Ататюрка можно было бы в XXI веке решить совсем по-другому.

В мире оценки деятельности Ататюрка принципиально разнятся. Значительная часть населения Турции считает его выдающимся полководцем, реформатором и главным национальным героем, в то время как многие жители ряда соседних с ней стран возлагают на него и младотурков ответственность за этнические чистки христианских и ряда других народов на территории бывшей Османской империи.