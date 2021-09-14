В Гвинее военные начали консультации в целях создания переходного правительства

ПРЕТОРИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Захватившие в Гвинее власть военные приступили во вторник к общенациональным консультациям с лидерами политических партий, религиозными и общественными деятелями в целях выработки программы переходного периода и формирования переходного правительства страны. Об этом сообщил гвинейский новостной портал Guinee7.

По его данным, первое заседание прошло в здании национального парламента в столице страны Конакри при большом стечении народа. Зал не смог вместить всех желающих принять участие в консультациях с членами Национального комитета по сплочению и развитию (НКСР), который возглавляет организатор переворота полковник Мамади Думбуя.

"Мы выслушали выступление Думбуя, в котором он подчеркнул, что выходом из создавшегося положения может стать лишь обновленная и сплоченная Гвинеи, - заявил председатель партии "Союз республиканских сил" Сидиа Туре. - Я заявил, что наша партия будет участвовать в переходном периоде".

В свою очередь гвинейский портал Mosaiqueguinee отмечает, что военные провели также консультации с бывшим премьер-министром страны и лидером партии Национальный альянс за перемены и демократию Селу Далейном Диалло, который одним из первых приветствовал отстранение от власти президента Гвинеи Альфы Конде. Портал отмечает, что нынешние консультации продлятся четыре дня.

Согласно порталу Guinee7, военные намерены удерживать в стране власть в ближайшие два года, в течение которых будут переформатированы все структуры власти, а также принята новая конституция. Затем в Гвинее пройдут свободные президентские и парламентские выборы.

5 сентября Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа, объявил о задержании возглавляющего страну с 2010 года 83-летнего Конде. Мятежники сформировали НКСР, отменили конституцию, распустили правительство и парламент, назначили военных губернаторов и ввели комендантский час. Ведущие державы, включая Россию, осудили неконституционные действия военных, призвав освободить президента и урегулировать ситуацию путем переговоров.