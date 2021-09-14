Меркель: вступление Балкан в ЕС представляет стратегический интерес для евросообщества

ЗАГРЕБ, 14 сентября. /ТАСС/. Интеграция балканских стран в Европейский союз представляет стратегический интерес для всего евросообщества. Об этом заявила во вторник по итогам встречи с лидерами государств региона в Тиране канцлер Германии Ангела Меркель.

"Евросоюз имеет стратегический интерес в том, чтобы [балканский] регион стал частью европейской семьи", - приводит слова Меркель северомакедонский "Канал 5".

В то же время канцлер ФРГ отметила, что на пути к достижению этой цели по-прежнему имеются препятствия.

Со своей стороны премьер-министр Албании Эди Рама призвал Брюссель сдержать слово и начать переговоры о вступлении в ЕС с Тираной и Северной Македонией.