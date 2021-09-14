{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудники СБУ обнаружили на границе с Белоруссией тайник с оружием

В ведомстве уточнили, что тайник удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили тайник с оружием на границе с Белоруссией во время антитеррористических учений в Ровенской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СБУ.

"Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Белоруссией", - говорится в сообщении. В СБУ уточнили, что тайник удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений.

Сотрудники спецслужбы изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества, два магазина к АК-74, 170 патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

Изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на проведение взрыво-технической экспертизы.

Сотрудники СБУ продолжают следственные действия по определению источника происхождения боеприпасов, лиц, причастных к обустройству тайника, и целей его использования. По факту обнаружения тайника открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения".

Теги
БелоруссияУкраина
Смена власти в Афганистане
Блинкен: решения США о финансовой помощи Афганистану принимут на основании шагов талибов
Читать полностью