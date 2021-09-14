Папа Римский Франциск на встрече с цыганами в Словакии предостерег от предубеждений

КОШИЦЕ /Словакия/, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск во вторник во время посещения периферийного цыганского района города Кошице в Словакии предостерег от разделяющих общество предубеждений.

"Непросто преодолевать предубеждения, даже среди христиан. Непросто ценить ближних, в которых часто видят препятствие или соперников и о которых выражают суждение, не зная ни об их жизни, ни об их пути. Сколько раз суждения превращались в предубеждения. Слишком часто вы становились предметом несправедливых суждений, дискриминационных стереотипов и обидных слов и действий. И мы от этого стали все беднее, беднее в смысле гуманности", - сказал понтифик. "Чтобы вернуть достоинство, нужно перейти от предубеждений к диалогу, от закрытости к интеграции, - продолжил Франциск. - Ругань и оскорбления не помогают. Закрывать людей в гетто ничего не решает. Когда закрывают слишком много, рано или поздно вспыхивает ярость".

Слова понтифика были обращены как к собравшимся цыганам, так и словенцам. Многие из них не знают о реальности района Лунтик-IX. Он появился на окраине Кошице еще в начале 1970-х годов. Коммунальное жилье не все было занято, и пустующие квартиры начали занимать цыгане после того, как были снесены их бараки поблизости. В итоге словаки стали уезжать из квартала, который превратился в табор. Его жители сами изолировались в своего рода гетто. В отсутствие работы и заработка никто не оплачивал коммунальные услуги, и в итоге коммуникации - водопровод, электричество - были отключены.

Более 10 лет местным жителям помогают члены католической монашеской конгрегации салезианцев. Сейчас в квартале с несколькими многоквартирными домами проживают 4,3 тыс. цыган. Примечательно, что на встрече с Папой Римским местные цыгане остались за специально установленными вокруг домов сеточными загородками. Как представители властей объяснили журналистам, это связано с организационными проблемами. Для участия в мероприятии нужно было зарегистрироваться. Однако большинство этого не сделали, и их попросили оставаться в домах. Многие цыгане прибыли, чтобы посмотреть на понтифика, из других районов и даже соседних стран. Цыгане составляют около 2% словацкого населения, насчитывающего 5,4 млн человек.

Как журналистам рассказал словацкий священник-салезианец, в словацком обществе есть серьезная проблема с интеграцией цыган из-за взаимного неприятия. Он отметил, что многие цыгане считают себя католиками. "Но они не практикуют в принятом у нас смысле, у них в домах стоят изображения Христа и Девы Марии", - сказал он.

Цыгане встречали понтифика традиционной музыкой, песнями и танцами. Как и молодежь, встречей с которой на стадионе в Кошице Франциск завершил третий день своей апостольской поездки в Словакию.