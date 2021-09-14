Генпрокурор Ливии пригрозил привлечь главу МИД к ответственности за злоупотребления

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Сур пригрозил во вторник привлечь главу МИД страны Наджлу Мангуш к уголовной ответственности за злоупотребления властью и превышение служебных полномочий. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, угрозы генпрокурора последовали за жалобой на Мангуш трех ливийских дипломатов - послов в США и Омане, а также представителя Ливии в Лиге арабских государств - по поводу того, что она попросила их вернуться в Триполи для продолжения выполнения своих служебных обязанностей на родине. Ее призыв к ним объясняется истечением срока их четырехлетних командировок. В жалобе на имя генпрокурора дипломаты обвинили министра в том, что она, не имея на то полномочий, объявила им о завершении их работы за рубежом и прекратила выплату зарплаты еще в мае этого года.

По словам генпрокурора, назначение и отзыв послов не входит в компетенцию главы МИД, а является исключительной прерогативой Президентского совета, который уполномочен объявлять о новых назначениях по представлению министерства иностранных дел.

В обращении к Президентскому совету ас-Сур указал, что "решения министра Мангуш относительно высылки дипломатов из-за отсутствия координации с Президентским советом являются злоупотреблением властью, что карается законом". "Подобные действия искажают имидж страны за рубежом, наносят ущерб ее высшим интересам и дестабилизируют дипломатические отношения с принимающей стороной", - отметил он.

Вопрос с назначением дипломатов и представителей Ливии за рубежом вызывает спор между Президентским советом и правительством из-за конфликта полномочий. Право президента назначать послов по представлению МИД прописано в новом законе о выборах главы государства, который был только что принят парламентом и касается, в первую очередь, будущего президента.

До сих пор имеющие большое влияние в Триполи исламисты с самого начала выступали резко против Наджлы Мангуш, которая занимает непримиримую позицию в отношении поддерживающей их Турции и добивается скорейшего вывода иностранных наемников из Ливии. И сейчас все чаще со стороны исламистов звучат призывы о вынесении ей вотума недоверия.