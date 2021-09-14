Посол Аргентины заявил, что страна заинтересована в сотрудничестве с РФ в сфере науки

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Аргентина нуждается в трансфере технологий из РФ в области судостроения, железных дорог и возобновляемых источников энергии. Об этом заявил во вторник посол республики в Москве Эдуардо Суайн в ходе видеомоста со странами Латинской Америки.

"Нам нужны продукты с высокой добавленной стоимостью. В первую очередь речь идет о науке и технологиях, о трансфере технологий, о тех бесконечных возможностях, которые есть у РФ в области судостроения, железных дорог, инфраструктуры для производства энергии из возобновляемых источников энергии. Аргентина открыта для инвестиций, открыта для переговоров по этим направлениям, - сказал дипломат. - Здесь трансфер технологий является тем, что имеет жизненно важное значение, это основа для взаимодействия России и стран Латинской Америки".

Он подчеркнул, что трансфер технологий должен проводиться с соблюдением всех прав интеллектуальной собственности. По словам Суайна, Аргентина готова обеспечить больший рост двустороннего сотрудничества с Россией. "В этом отношении Москва и Московская область предлагают целый ряд интереснейших возможностей, которые прорабатывает наше посольство", - добавил дипломат.

Посол также считает, что у обеих стран есть возможности для увеличения товарооборота, который на сегодняшний момент "не превышает $900 млн". "Речь идет о традиционных товарах. Это экспорт из России металлов, химической продукции, удобрений и сельскохозяйственной техники. Из Аргентины мы поставляем молочную продукцию, мясо, рыбу, вино", - сказал он.

Суайн также подчеркнул, что Аргентина никогда не забудет содействие России в борьбе с пандемией. "Вы первые протянули нам руку помощи по вакцине, и мы это высоко ценим. Аргентина благодаря этому - одна из первых стран, которая обеспечила безопасность своего населения. Более того мы локализовали производство вакцины на своей территории. Мы благодарим Россию за это, - сказал посол. - У нас также имеется цель, чтобы завтра Аргентина могла экспортировать эту вакцину в другие страны. Это прекрасный пример сотрудничества [по] передаче технологий".