Меркель: проблемы интеграции Албании в ЕС вызваны политикой отдельных стран сообщества

ЗАГРЕБ, 14 сентября. /ТАСС/. Стагнация процесса сближения Албании с Европейским союзом является следствием политики отдельных стран сообщества. Об этом заявила во вторник по итогам встречи с лидерами государств Западных Балкан в Тиране канцлер Германии Ангела Меркель.

"Стагнация процесса интеграции Албании в ЕС является результатом внутренней политики некоторых государств ЕС", - цитирует Меркель северомакедонский "Канал 5". При этом канцлер ФРГ не уточнила, о каких странах идет речь.

"Это вызывает разочарование, и я это понимаю, - сказала Меркель. - Когда подтверждается, что вы выполнили все условия, необходимо держать слово, поскольку в противном случае возникает разочарование".

По оценке премьер-министра Албании Эди Рамы, страны балканского региона, находящиеся на пути евроинтеграции, сталкиваются с деструктивными проявлениями национализма на пространстве ЕС, что тормозит их сближение с евросообществом.

В Тиране состоялась встреча канцлера Германии с лидерами государств Западных Балкан. В ней приняли участие премьер-министры Албании, Сербии, Черногории, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, а также непризнанного Косова.