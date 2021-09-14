Украинские летчики провели учебные полеты с боевой стрельбой на полигоне вблизи Крыма

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Летчики морской авиационной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели тренировочные полеты с боевой стрельбой на полигоне в Херсонской области, которая граничит с Крымом. Об этом во вторник сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Летчики морской авиационной бригады провели учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой во время летной смены. В тренировках принимали участие два вертолета Ми-8 и Ми-14ПЧ", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Уточняется, что вертолеты отработали перелет с места базирования на полигон в Херсонской области, где получили задание относительно целей, которые нужно было поразить. В частности, сообщили в Генштабе, "Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе", а в свою очередь "экипажи Ми-8 после боевого маневрирования парой отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям".

Тренировки проводились в течение нескольких дней, и, как заверили в ведомстве, экипажи со своими заданиями справились на "отлично", уничтожив все условные цели.

Украина на регулярной основе проводит тренировки своих вооруженных сил на юге страны. Так, 10 сентября бригада тактической авиации провела тренировки в Николаевской области Украины и отработала применение ракет класса "воздух - воздух". А днем ранее министерство обороны страны сообщило о том, что в Николаевской области личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского осуществил прыжки с парашютами. Кроме того, в тот же день на полигоне на юге Украины подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ провело тренировку по огневой подготовке. С 9 сентября в Скадовском районе Херсонской области также начались военные учения с боевой стрельбой на крупнейшем полигоне ВСУ "Ягорлык", они продлятся до 30 сентября. 27 августа на одном из полигонов в Херсонской области провели учения украинские снайперы.