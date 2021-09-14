Украина на ГА ООН планирует созвать дебаты по ситуации в Донбассе и Крыму

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Украина в ходе работы 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намерена созвать дебаты о ситуации "на временно оккупированных территориях", которыми считает часть Донбасса и Крым. Об этом во вторник сообщил МИД Украины на своем сайте.

Внешнеполитическое ведомство проинформировало о телефонном разговоре главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с председателем сессии Генассамблеи, коллегой с Мальдив Абдуллой Шахидом, на котором обсудили планы Киева в ходе работы сессии. "Дмитрий Кулеба сообщил о намерении Украины созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях нашего государства во время этой сессии Генассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

Кроме прочего, в ходе разговора Кулеба сообщил, что Киев на сессии вновь вернется к тезису о "российской агрессии", а также поставит вопросы возвращения потерянных территорий. "Глава украинской дипломатии очертил три приоритета Украины на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма; улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии в Донбассе; преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий", - добавили в министерстве.

Кулеба пояснил, что тема борьбы с Россией остается главной внешнеполитической задачей Украины, и Киев рассчитывает найти поддержку своей политики на Генассамблее, в том числе по вопросам Крыма. "Ключевым приоритетом нашей внешней политики, закрепленным в стратегии внешнеполитической деятельности, остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины. 23 августа в Киеве состоялся инаугурационный саммит Крымской платформы, которая консолидирует международные усилия для деоккупации Крыма. Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку ее работы со стороны ООН <...>", - отметил министр.

По словам Кулебы, в части улучшения условий жизни в Донбассе Киев отмечает заинтересованность в более активной деятельности ООН в регионе, в частности, в сферах гуманитарного разминирования, развития медицинской, образовательной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. В части борьбы с коронавирусом Украина, исходя из информации МИД, в ходе сессии будет сосредоточена на тезисе равного доступа всех стран к вакцинам, а также проявит готовность к эффективному сотрудничеству с ООН для укрепления украинской системы здравоохранения и социально-экономической защиты наиболее уязвимых категорий граждан.

76-я сессия Генассамблеи ООН открывается 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября. Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял о возможности поездки главы государства в США на Генассамблею ООН, однако 9 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возможность осуществления визита пока отрабатывается и окончательное решение еще не принято. Кроме того, он допустил, что участие Зеленского может быть онлайн.