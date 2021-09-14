В ЛНР заявили, что Киев демонстрирует нежелание выполнять минские соглашения

ЛУГАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Украинская делегация в экономической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе отказывается обсуждать восстановление социально-экономических связей через линию соприкосновения, чем демонстрирует нежелание выполнять свои обязательства по минским соглашениям в их логической последовательности. Об этом заявила во вторник по итогам заседания подгруппы пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь.

"Предложения по дорожной карте восстановления социально-экономических связей через линию разграничения Украина все так же отказывается обсуждать, ссылаясь на необходимость выполнения всех предшествующих пунктов. Такая позиция Украины по ключевому вопросу рабочей группы и попытки "спрятаться" за вопросами безопасности явно указывают на полное нежелание (или неспособность?) выполнять свои обязательства по минским соглашениям в той их последовательности и логической взаимосвязи, которая скреплена подписью полномочного представителя Украины на минских переговорах и закреплена в резолюции Совета Безопасности ООН 2202 (2015)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале делегации ЛНР.

Ковшарь рассказала, что на заседании также не удалось добиться ни малейшего прогресса в вопросах погашения Украиной долгов по пенсиям и заработной плате уволенным железнодорожникам. Основное время переговоров было посвящено обсуждению водоснабжения республик Донбасса и взаиморасчетов с Украиной за поставки воды, добавила пресс-секретарь делегации ЛНР.

Кроме того, во вторник прошли заседания политической подгруппы и подгруппы по вопросам безопасности. Переговоры гуманитарной подгруппы были сорваны украинской стороной. Заседание контактной группы в режиме видеоконференции пройдет 15 сентября.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений. Следуя же девятому пункту комплекса мер по воплощению в жизнь минских соглашений, восстановление полного контроля над государственной границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться только после всеобъемлющего политического урегулирования.