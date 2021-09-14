Блинкен: США будут следить, поддерживают ли Россия и Китай их курс в отношении Афганистана

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Администрация США намерена внимательно наблюдать за тем, в какой степени Москва и Пекин поддерживают проводимый Вашингтоном и его партнерами курс в отношении Афганистана. Об этом заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на посвященных ситуации в этой стране слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Главе американской дипломатии был задан вопрос о том, согласны ли другие государства придерживаться единого подхода к происходящему в Афганистане и к радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), которое установило контроль в республике. Блинкен заверил, что многие страны выражают поддержку выработке единого курса на этом направлении. "У нас есть эта поддержка. Мы получили данную поддержку не только на встречах, но и в заявлениях, подписанных многими государствами", - сказал госсекретарь США.

"Это зафиксировано в резолюции ООН, инициаторами которой мы были. Что важнее всего, мы продвинулись в создании группы стран и организаций, которые будут работать над тем, чтобы мы говорили в один голос и действовали согласованно", - добавил он. "Есть государства, которые могут оказаться в стороне от данных усилий. В их числе были упомянуты Китай, Россия, Пакистан. Мы будем очень внимательно следить за этим", - подчеркнул Блинкен.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в исламской республике.