Премьер Израиля заявил, что не собирается встречаться с палестинским лидером

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил во вторник, что не намерен встречаться с палестинским лидером Махмудом Аббасом, а идею создания палестинского государства считает ошибочной. Свою позицию он изложил в интервью израильской государственной радиостанции Kan.

"Я не вижу никакой логики в том, чтобы встречаться с тем, кто выдвигает обвинения в военных преступлениях против солдат Армии обороны Израиля в суде в Гааге и в то же время выплачивает пособия террористам. Я не вижу смысла встречаться с ним [Аббасом]", - ответил Беннет на вопрос о том, намерен ли он вести переговоры с палестинским лидером. Глава правительства также подтвердил свое негативное отношение к идее создания палестинского государства. "Я против палестинского государства. По моему мнению, это было бы ужасной ошибкой, я делать подобное (признавать палестинское государство - прим. ТАСС) не буду", - указал он.

Коснувшись вопроса о перспективах возобновления прямых мирных переговоров между сторонами, Беннет выразил мнение, что "в данный момент это не актуально". Вместе с тем он отметил, что согласен с подходом министра обороны Бени Ганца, который выступает за поддержание связей с палестинской стороной с целью координации действий в области безопасности.

В конце августа глава израильского Минобороны и президент Палестины провели переговоры в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Речь шла о политике в сфере безопасности, экономических и гражданских вопросах, написал тогда Ганц в Twitter. Эта встреча стала первым контактом на высоком уровне между Палестиной и Израилем за долгие годы.

Последние прямые переговоры между израильтянами и палестинцами по урегулированию длящегося десятилетиями конфликта завершились провалом в апреле 2014 года. Предшествовавший этой попытке реанимации мирного процесса дипломатический раунд 2010 года тоже ни к каким подвижкам не привел. С 2014 года переговоры между участниками противостояния не ведутся.