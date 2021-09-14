Замглавы ФБР утверждает, что не увидел признаков активизации борьбы с хакерами в России

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Пол Эббот полагает, что в последнее время не было признаков активизации в России борьбы с киберпреступниками, которые применяют вирусы-вымогатели в том числе против американских компаний. С таким заявлением он выступил во вторник на конференции в пригороде Вашингтона, посвященной работе разведывательного сообщества США.

"Исходя из того, что мы видели, я бы сказал об отсутствии свидетельств того, что российские власти приняли меры по борьбе с применяющими программы для вымогательства лицами, которые действуют в созданных для них благоприятных условиях", - приводит слова Эббота газета The Hill. "Мы просили о помощи и сотрудничестве по тем людям, которые, как мы знаем, находятся в России, против них выдвинуты обвинения. Мы не видели каких-либо действий, так что, я бы сказал, в этом отношении ничего не изменилось", - добавил он.

Как отметил в опубликованном на прошлой неделе интервью газете "Коммерсантъ" замглавы МИД России Сергей Рябков, Вашингтон не отвергает перспективы дальнейшего расширения диалога с Москвой в сфере кибербезопасности, который был запущен по итогам июньской встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Рябков подчеркнул, что этот диалог не просто запущен, а уже обрел динамику и внутреннюю логику.

Как сообщила 9 июля пресс-служба Кремля, в ходе телефонной беседы Путина и Байдена был "продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью". В сообщении также указывалось, что с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США "должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права".