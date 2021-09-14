СМИ: Блинкен проведет мероприятие, посвященное годовщине "Авраамовых соглашений"

ТАСС, 14 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен 17 сентября проведет виртуальную встречу со своими коллегами из Израиля, ОАЭ, Бахрейна и Марокко в честь годовщины подписания договора о нормализации отношений между еврейским и арабскими государствами, названного "Авраамовыми соглашениями". Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

"На мероприятии, посвященном годовщине подписания "Авраамовых соглашений", обсудят пути дальнейшего углубления связей и построения более процветающего региона", - заявил изданию высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.

По данным Axios, официальные лица Израиля, ОАЭ и Бахрейна в течение последних двух месяцев оказывали давление на администрацию Байдена с целью проведения подобного мероприятия. Белый дом не давал согласия и только накануне предложил провести встречу в формате видеоконференции.

Ранее Блинкен в интервью газете la Repubblica заявил, что США поддерживают расширение "Авраамовых соглашений" между Израилем и арабскими государствами и работают над этим.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями" в честь пророка, считающегося духовным предком всех последователей ислама, иудаизма и христианства. Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До "Авраамовых соглашений" у Израиля из арабских стран были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.