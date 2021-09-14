В Калифорнии началось голосование по отставке губернатора Ньюсома

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Жители штата Калифорния во вторник голосуют по вопросу отставки действующего губернатора-демократа Гэвина Ньюсома, участки открылись в 07:00 по местному времени (17:00 мск) и закроются в 20:00 (06:00 мск 15 сентября).

Всем калифорнийцам, решившим участвовать в голосовании, будет необходимо ответить на два вопроса - "Хотите ли вы отставки губернатора Ньюсома?" и "Если губернатор будет отправлен в отставку, то кто его должен заменить?". Всем имеющим право голоса 22 млн жителей штата в августе были высланы по почте бюллетени, которые можно было заполнить и отправить по почте до 14 сентября, или лично принести на участок для голосования.

На пост нынешнего главы штата претендуют 46 человек, при этом одним из фаворитов в этой гонке считается радиоведущий Ларри Элдер, он баллотируется от Республиканской партии и известен своими консервативными взглядами. В случае успеха он может стать первым темнокожим губернатором Калифорнии.

Для поддержки демократа Ньюсома на этой неделе в Калифорнию приехал президент США Джо Байден, ранее это сделала вице-президент страны Камала Харрис, которая до прихода на этот пост была сенатором от штата Калифорния. Как отмечает телеканал CNN, чтобы сохранить свою должность, Ньюсому достаточно убедить принять участие в голосовании как можно большее число жителей штата, так как сторонников Демократической партии в Калифорнии примерно в два раза больше нежели чем республиканцев. Подсчет голосов может занять значительное время, так как по этому вопросу в самом густонаселенном штате страны ожидается высокая явка.

Возможность отставки

Летом 2020 года политические оппоненты губернатора-демократа Ньюсома в очередной раз начали кампанию за проведение голосования, на котором предлагалось поставить вопрос о его отставке. Согласно законам Калифорнии, для этого требовалось около 1,5 млн подписей жителей штата, имеющих право голоса. В число организаторов кампании входят политики-республиканцы. В конце июня нынешнего года стало известно, что подписей собрали достаточно - их оказалось свыше 1,7 млн.

Ньюсом в марте заявил, что основал политический комитет для сбора средств с целью препятствования попыткам отстранить его от власти. Губернатор тогда отметил, что "Калифорния - это американский штат, где проще всего вынести на голосование предложение об отставке" должностного лица. Он также напомнил, что его оппоненты уже несколько раз предпринимали безуспешные попытки добиться его отставки. Вместе с тем Ньюсом заверил, что относится к происходящему "очень серьезно". Оппоненты губернатора, в частности, выражают крайнее недовольство введенными им в штате из-за пандемии нового коронавируса санитарными мерами. Критики называют их слишком жесткими и заостряют внимание на том, что данные ограничения препятствуют восстановлению экономики.