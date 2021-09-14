В ООН заявили, что военные в Мьянме не поддержали инициативу по общенациональному диалогу

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. Взявшие власть в Мьянме в феврале военные не поддержали инициативу ООН о всеобъемлющем диалоге по урегулированию ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении спецпосланника генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер, распространенном во вторник ее офисом.

"Мои консультации для запуска всеобъемлющего диалога в интересах народа не были положительно встречены военными. Я сожалею в связи с этой очевидной нехваткой политической воли к достижению мирного урегулирования, которое могло бы предотвратить другие заинтересованные стороны от ощущения, что у них нет другого выбора, как прибегнуть к насилию", - заявила она.

Во вторник издание The Irrawaddy со ссылкой на информацию самопровозглашенного правительства национального единства Мьянмы сообщило, что более 1,7 тыс. военных Мьянмы были убиты и 630 ранены за последние три месяца в результате перестрелок с участием этнических вооруженных групп.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются протесты, в результате которых погибли более тысячи человек.