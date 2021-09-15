Удары с воздуха нанесены по двум автомобилям на иракско-сирийской границе

КАИР, 15 сентября. /ТАСС/. Два автомобиля подверглись во вторник вечером ударам с воздуха в районе населенного пункта Эль-Каим, расположенного в иракской провинции Анбар на границе с Сирией. Об этом сообщил телеканал Alsumaria. Личности людей, находившихся в машинах, не раскрываются.

Первоначально поступила информация о том, что налет совершила авиация США, однако Пентагон, как передает телестанция Al Arabiya, отверг причастность к авиаударам. По некоторым данным, в автомобилях могли находиться представители иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

3 января 2020 года в районе аэропорта Багдада в результате атаки американского беспилотника погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Это спровоцировало резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, так как в ночь на 8 января Тегеран в ответ нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль.

Обмен ударами вызвал резкую критику иракских властей, которые назвали действия сторон нарушением суверенитета республики и призвали не использовать ее территорию для сведения счетов между собой.