Иранца приговорили к пяти годам за попытку вывоза военных технологий из США

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Гражданин Ирана Мехрдад Ансари приговорен в США более чем к пяти годам тюремного заключения за попытку вывоза из Соединенных Штатов элементов оборудования двойного назначения. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении американского Минюста.

По данным ведомства, 40-летний Ансари, владеющий транспортной компанией Gulf Gate Sea Cargo LLC, предоставлял помощь в перевозке заказанных его сообщниками у 63 американских компаний компонентов, которые могли использоваться в ядерном оружии, системах наведения ракет и устройствах для создания радиопомех. Пытаясь приобрести с 2007 по 2011 год более 105 тыс. деталей на сумму около $2,6 млн, обвиняемые не уведомляли американских поставщиков о планах отправить заказ в Иран и не получали необходимую для этого лицензию.

В мае присяжные суда Восточного округа штата Техас признали Ансари виновным. Во вторник он был приговорен к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения. После выхода из тюрьмы он три года будет находиться под контролем правоохранителей.