Три экс-президента США возглавили инициативную группу, помогающую эвакуированным афганцам

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Американские экс-президенты Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и их жены получили статус почетных сопредседателей в движении Welcome.US, целью которого является оказание помощи афганцам, эвакуированным в США после вывода войск. Как сообщило агентство Reuters, сайт этой некоммерческой инициативы был запущен во вторник.

"Переселение наших новых афганских соседей требует участия от всей страны. Поэтому три бывших президента и три бывших первых леди присоединились к нам в качестве лидеров", - говорится на сайте Welcome.US. Почетными сопредседателями стали Хиллари Клинтон, Лора Буш, Мишель Обама.

В состав этой инициативной группы вошли более 280 некоммерческих организаций, благотворительных фондов, крупных американских компаний и общественных фигур. Как указывает агентство Reuters, подобная "коалиция" получила поддержку представителей обеих партий, республиканцев и демократов.

С помощью этого сайта американцы смогут пожертвовать деньги, предоставить жилье или другие виды помощи, пишет Reuters. Десятки тысяч афганцев уже прибыли в США в рамках эвакуации, указывает агентство.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной решения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул.

Американские войска в ночь на 31 августа полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране. Всего США эвакуировали из исламской республики 124 тыс. человек, включая 6 тыс. американских граждан.