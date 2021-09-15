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Трамп назвал изменой возможные контакты главы Комитета начштабов ВС США с Китаем

По словам экс-президента, имеются сведения о том, что генерал Марк Милли связывался с Китаем и выражал готовность предупредить их об атаке или о готовящейся атаке

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший американский президент США Дональд Трамп считает государственной изменой возможные контакты с Китаем председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли. С таким заявлением экс-президент выступил во вторник в интервью телеканалу Newsmax.

"Если данные о том, что он [Милли] связывался с Китаем и выражал готовность предупредить их об атаке или о готовящейся атаке, окажутся правдой, то это государственная измена. Множество людей позвонили мне сегодня, сказав о том, что это измена", - заявил Трамп.

Ранее во вторник газета Washington Post опубликовала выдержки из готовящейся к публикации книги ветерана американской журналистики Боба Вудворда, в которой говорится, что Милли считал Трампа в последние месяцы пребывания на посту американского президента психически неуравновешенным и в тайне от него звонил в Китай с целью предотвращения возможного военного столкновения между двумя странами. Глава КНШ ВС США якобы дважды беседовал по телефону с начальником Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэном, опасаясь того, что Трамп своими решениями и действиями может разжечь вооруженный конфликт между США и КНР. Американский военачальник, как утверждается в книге, пообещал заблаговременно поставить китайского коллегу в известность в случае разработки в Вашингтоне планов проведения военной операции против КНР.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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