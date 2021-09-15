Власти США сообщили, что возобновят эвакуацию афганцев после их вакцинации от кори

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Американские власти не возобновят приостановленную ранее эвакуацию в США афганцев до завершения процесса их вакцинации от кори. Об этом сообщил во вторник на специальном брифинге представитель вашингтонской администрации.

Он отметил, что вывоз афганцев приостановлен в связи с выявлением среди них как минимум шести случаев заболевания корью. В настоящее время их прививают американские специалисты. Ожидается, что "вакцинация будет завершена к концу выходных".

Как уточнил сотрудник администрации, после этого потребуется еще какое-то время, чтобы препарат в полной мере начал действовать. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США определят, "как долго нужно будет изолировать" афганцев после прививок.

По данным газеты Washington Post, с 17 августа в Соединенные Штаты были эвакуированы более 60 тыс. афганцев из числа тех, кто оказывал в свое время различную помощь американским войскам. Представители вашингтонской администрации ранее заявили, что намерены разместить в США порядка 95 тысяч афганцев. На эти нужды у Конгресса запросили около $6,4 млрд.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести оттуда свои силы. 15 августа президент Ашраф Гани бежал из страны, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в исламской республике.