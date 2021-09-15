Си Цзиньпин не принял предложения Байдена о личной встрече

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести личную встречу, однако это предложение не было принято. Об этом сообщила во вторник британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом состоявшего 9 сентября телефонного разговора двух политиков.

Организованное по американской инициативе общение продолжалось полтора часа. Это была всего лишь вторая беседа лидеров США и Китая за время пребывания Байдена в нынешней должности. Первая прошла семь месяцев назад, 10 февраля.

Как говорится в статье, Байден предложил подобный саммит с целью вывода из тупика отношений между Вашингтоном и Пекином. Однако источники издания сообщили, что вместо этого Си Цзиньпин настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты придерживались менее агрессивной риторики в отношении КНР.

Еще один собеседник газеты рассказал, что саммит был упомянут Байденом в качестве одной из возможностей дальнейшего взаимодействия с председателем Китая и что немедленного ответа в Белом доме изначально не ждали.

Собеседники Financial Times не приходят к какому-то единому выводу о том, чем может быть продиктовано нежелание Пекина организовывать такой саммит. При этом упоминаются риски для здоровья, связанные с коронавирусом. Так, указывается на то, что Си Цзиньпин не покидал Китай с января 2020 года. Тогда, еще до начала пандемии, он посетил Мьянму.