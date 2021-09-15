Стратегический бомбардировщик ВВС США B-2 совершил аварийную посадку

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Американский стратегический бомбардировщик B-2 получил незначительные повреждения во время аварийной посадки на авиабазе в штате Миссури. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Командования глобального удара ВВС США, распространенном во вторник.

Согласно заявлению представителя командования Дженнифер Грин, экипаж самолета выявил неисправность в ходе тренировочного полета во вторник. В связи с этим была совершена аварийная посадка самолета на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. После посадки самолет получил незначительные повреждения.

"Никто из членов экипажа не пострадал, также во время посадки не было зафиксировано возгорания", - указывается в распространенном заявлении. По словам главы пресс-службы Командования глобального удара ВВС США, начато расследование инцидента.