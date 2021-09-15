Глава ОПЕК прибыл с визитом в Каракас

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо во вторник прибыл с визитом в Венесуэлу. Об этом сообщил МИД республики.

"Министр иностранных дел Феликс Пласенсия оказал теплый прием генеральному секретарю Организации стран - экспортеров нефти Мухаммеду Баркиндо, [прибывшему] с официальным визитом на родину [Симона] Боливара и [Уго] Чавеса", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter внешнеполитического ведомства.

Как ранее указал Баркиндо в своей статье, поездка в Венесуэлу "является выражением благодарности и симпатии, которую испытывает вся семья ОПЕК по отношению к этой стране". По его мнению, республика, стоявшая у истоков организации, "сыграла ключевую роль" в ее становлении. Баркиндо отметил вклад Каракаса в преодоление нефтяного кризиса 2014-2016 годов, вызванного обвалом цен на сырье, и последствий пандемии COVID-19 для отрасли.

Решение о создании ОПЕК было принято 14 сентября 1960 года в Каракасе.