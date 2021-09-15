США заморозят военную помощь Египту на $130 млн

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Власти США продолжат предоставление Египту военной помощи на сумму $130 млн только в случае принятия Каиром необходимых мер по улучшению ситуации с правами человека. Об этом сообщил ТАСС во вторник представитель Госдепартамента.

"Госсекретарь [США] намерен двигаться вперед с использованием [выделенных на эти цели Конгрессом] $130 млн, если правительство Египта положительно отреагирует на конкретные условия, связанные с правами человека", - заявил чиновник. Представитель Госдепа при этом подчеркнул, что лидеры США и Египта "разделяют приверженность прочному и продуктивному партнерству" между двумя странами. "Администрация [США] <...> поддерживает укрепление двусторонних отношений между США и Египтом наряду с ощутимыми и устойчивыми улучшениями в области прав человека", - добавил он.

Как пишет газета Politico, США ежегодно предоставляют Египту военную помощь в размере $1,3 млрд. Однако, согласно решению Конгресса США, $300 млн долларов из этой суммы могут быть предоставлены только в случае соблюдения Египтом ряда условий, связанных с защитой прав человека. При этом госсекретарь может обойти это требование законодательной ветви власти и направить Каиру помощь, исходя из интересов Вашингтона. Politico отмечает, что в предыдущие годы руководство Госдепа действовало именно так, а нынешний глава Госдепа Энтони Блинкен планирует пойти в этом вопросе на "беспрецедентный шаг". Как пояснил газете американский чиновник, имя которого не называется, в этом году вашингтонская администрация планирует направить Каиру $170 млн из упомянутых $300 млн, но удержать оставшуюся часть суммы - $130 млн. При этом $170 млн можно будет использовать лишь на определенные цели, в числе которых борьба с терроризмом, обеспечение безопасности границ и нераспространение оружия массового уничтожения.

Как в свою очередь пишет агентство Reuters, различные правозащитные организации ранее призывали Вашингтон заморозить все $300 млн. Решение администрации лишь частично удовлетворить этот призыв правозащитники назвали "предательством" Соединенными Штатами своих обязательств по продвижению прав человека, отмечает агентство.