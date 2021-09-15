Южная Корея проведет заседание Совета нацбезопасности в связи с ракетными пусками КНДР

СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин проинформирован о произведенных КНДР новых ракетных пусках, в ближайшее время в стране состоится заседание Совета национальной безопасности. Об этом сообщила в среду администрация южнокорейского лидера.

По данным японской береговой охраны, КНДР запустила в среду в сторону Японского моря две, предположительно, баллистических ракеты. Интервал между пусками составил около пяти минут. Согласно заключению военных, ракеты упали за пределами японских территориальных вод и исключительной экономической зоны.

Министерство обороны Японии в свою очередь подтвердило факт ракетного пуска, указав, что занимается сбором и анализом информации. Оно назвало действия Пхеньяна "серьезной проблемой для всего международного сообщества".

В понедельник КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, были поражены цели на расстоянии 1 500 км. В Пхеньяне подчеркнули, что технические характеристики ракеты удовлетворяют проектным требованиям, а испытания подтвердили ее эффективность и практичность.