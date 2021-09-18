Госдеп сожалеет из-за непродления миссии наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США сожалеет в связи с отказом России продлить мандат миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе. Об этом заявил в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"США глубоко сожалеют в связи с решением РФ заблокировать консенсус по продлению миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". <...> Возражение России против продления мандата <...> вызывает глубокую обеспокоенность относительно ее намерений выполнять международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной", - говорится в письменном заявлении Прайса.

"Мы продолжаем призывать Россию разрешить продление мандата миссии наблюдателей, прекратить продолжающуюся агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта", - утверждает представитель Госдепа.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации 2 сентября сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит.

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Украина и страны Запада не проявили должного уважения к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". По ее словам, со стороны России это было "жестом доброй воли", который, как ожидалось, "будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта". Захарова отметила, что Киев и западные страны "стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких "обязательств" России в рамках Минских договоренностей", которые были подписаны уже после прибытия наблюдателей, а также "для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский Комплекс мер". Она констатировала, что "жест доброй воли остался без ответа".