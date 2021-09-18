США приветствовали ликвидацию Францией главаря "ИГ в Большой Сахаре"

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют ликвидацию французскими вооруженными силами главаря группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"Соединенные Штаты приветствуют сообщение от нашего партнера и союзника Франции, что ее войсками был убит Аднан Абу Валид аль-Сахрауи. Мы высоко оцениваем приверженность Франции борьбе с терроризмом и защите гражданского населения в Западной Африке в координации с нашими африканскими партнерами", - говорится в сообщении.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ликвидированный главарь "ИГ в Большой Сахаре", в частности, несет ответственность за "нападение на совместный американо-нигерийский патруль 4 октября 2017 года", в результате которого погибли четыре военнослужащих США.

Созданная весной 2015 года группировка "Исламское государство в Большой Сахаре" возникла в результате раскола радикальной исламистской группировки "Аль-Мурабитун", действовавшей в Западной Африке.

В августе 2014 года Франция начала военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. По данным Министерства вооруженных сил Франции, в нынешней кампании задействованы в общей сложности более 5 тыс. человек.