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Блинкен поздравил Трасс со вступлением в должность главы МИД Великобритании

Глава Госдепа подчеркнул важность двусторонних отношений между Вашингтоном и Лондоном в области "поддержки демократии и международного порядка" во всем мире

ТАСС, 18 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Элизабет Трасс поздравил ее с недавним назначением на пост. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Госдепартамента.

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В заявлении отмечается, что Блинкен также подчеркнул важность двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Великобританией в области "поддержки демократии и международного порядка" во всем мире.

Представители двух стран также обсудили общие приоритетные направления во внешней политике, включая Афганистан, КНР, Иран и всестороннее участие в борьбе с климатическим кризисом.

15 сентября было официально объявлено о том, что министр внешней торговли, по делам женщин и равноправия Элизабет Трасс займет пост главы МИД в новом кабинете премьер-министра Бориса Джонсона. Она сменит на этом посту Доминика Рааба, который возглавлял Форин оффис с июля 2019 года. Он переведен на должность министра юстиции королевства.

Теги
СШАВеликобританияБлинкен, ЭнтониТрасс, Элизабет
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