В Госдепе назвали Францию "жизненно важным партнером" США

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают Францию "жизненно важным партнером", находятся в тесном контакте с ней в свете отзыва для консультаций французского посла из Вашингтона. Как заявил в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, американская сторона рассчитывает продолжать обсуждение ситуации в отношениях с Парижем на высоком уровне, в том числе на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН на следующей неделе.

"Мы поддерживаем тесный контакт с нашими французскими союзниками. Мы понимаем их позицию и знаем о планах отозвать посла <...> в Париж для консультаций", - сказано в заявлении Прайса, направленном в ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать решение Франции отозвать главу своей дипмиссии из Вашингтона.

"Франция - жизненно важный партнер и старейший союзник, мы придаем самое большое значение нашим отношениям. Трансатлантический союз на протяжении более чем семи десятилетий способствовал безопасности, стабильности и процветанию в мире, наша приверженность этим связям и нашей совместной работе непоколебима. Мы надеемся продолжить обсуждения этого вопроса на высоком уровне в ближайшие дни, в том числе на ГА ООН на следующей неделе, в русле нашего тесного двустороннего партнерства и приверженности сотрудничеству по целому спектру вопросов, в том числе [касающихся] регионов Индийского и Тихого океанов", - добавил Прайс.

Ранее МИД Франции объявил об отзыве для консультаций французских послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Парижем на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".