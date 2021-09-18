Байден 20 сентября встретится в Нью-Йорке с генсеком ООН

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник, 20 сентября, проведет в Нью-Йорке встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как отмечается в сообщении Белого дома, распространенном в пятницу пресс-пулом, 20 сентября глава государства вернется в Вашингтон из штата Делавэр, в котором он проводит выходные. "После этого он отправится в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи [ГА] ООН. Вечером президент встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем", - отмечается в сообщении.

Утром 21 сентября Байден выступит с речью с трибуны ГА ООН, после чего вернется в Белый дом. 22 сентября президент США планирует организовать на полях ГА ООН виртуальный саммит по вопросам борьбы с пандемией.