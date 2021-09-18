ВС Китая обвинили США в создании угроз безопасности в Тайваньском проливе

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы КНР считают неприемлемым проход американского ракетного эсминца Barry через Тайваньский пролив, поскольку подобные действия создают угрозу безопасности в регионе. Об этом заявил в субботу официальный представитель восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая Ши И.

"17 сентября эсминец Barry прошел через Тайваньский пролив, открыто создавая прецедент для волнения, - говорится в заявлении, опубликованном на странице военно-административной единицы в социальной сети WeChat. - Войска восточного округа будут сохранять высокую степень боеготовности, решительно защищать государственный суверенитет и безопасность Китая, мир и стабильность в регионе".

Как уточняется в заявлении, Пекин недоволен участившимися случаями появления кораблей США в данной акватории и рассматривает их как провокацию. "Это убедительное доказательство, что Соединенные Штаты - дестабилизирующий фактор в Тайваньском проливе, создающий угрозу безопасности", - уточняется в заявлении.