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Президент Венесуэлы прибыл в Мексику для участия в региональной встрече глав государств

В субботнем саммите примут участие порядка 15 глав государств, два вице-президента и девять руководителей внешнеполитических ведомств

МЕХИКО, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу поздно вечером прибыл в Мехико для участия в саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Об этом сообщило в Twitter мексиканское министерство иностранных дел.

"Глава МИД Марсело Эбрард в международном аэропорту Мехико встретил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который будет участвовать в шестом саммите глав государств и правительств СЕЛАК", - говорится в записи. По данным газеты El Financiero, прилет лидера южноамериканской страны не планировался, поскольку ранее в Мексику прибыла исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

В субботнем саммите примут участие порядка 15 глав государств, два вице-президента, девять руководителей внешнеполитических ведомств. В общей сложности будут присутствовать представители 31 страны региона. Высокие стороны в числе основных тем обсудят региональное взаимодействие для борьбы с пандемией коронавируса и создание фонда для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Теги
Мадуро, НиколасМексикаВенесуэла
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