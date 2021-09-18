Президент Венесуэлы прибыл в Мексику для участия в региональной встрече глав государств

МЕХИКО, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу поздно вечером прибыл в Мехико для участия в саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Об этом сообщило в Twitter мексиканское министерство иностранных дел.

"Глава МИД Марсело Эбрард в международном аэропорту Мехико встретил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который будет участвовать в шестом саммите глав государств и правительств СЕЛАК", - говорится в записи. По данным газеты El Financiero, прилет лидера южноамериканской страны не планировался, поскольку ранее в Мексику прибыла исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

В субботнем саммите примут участие порядка 15 глав государств, два вице-президента, девять руководителей внешнеполитических ведомств. В общей сложности будут присутствовать представители 31 страны региона. Высокие стороны в числе основных тем обсудят региональное взаимодействие для борьбы с пандемией коронавируса и создание фонда для ликвидации последствий стихийных бедствий.