Президенты Таджикистана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

ДУШАНБЕ, 18 сентября. /ТАСС/. Президенты Таджикистана и Ирана Эмомали Рахмон и Эбрахим Раиси по итогам переговоров в Душанбе подписали ряд документов, в том числе меморандум об экономическом и техническом сотрудничестве. Об этом сообщила в субботу пресс-служба таджикского лидера.

"Были подписаны следующие документы: соглашение между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Иран о выдаче заключенных, меморандум между правительством Республики Таджикистан и правительством Исламской Республики Иран об экономическом и техническом сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, Рахмон и Раиси подписали технический протокол об электронном обмене информацией между таможенными службами двух стран, а также меморандумы о взаимодействии в сферах туризма, технического и профессионального образования, социальной защиты, сельского хозяйства и в области спорта.

Во время прошедших в субботу переговоров с участием правительственных делегаций двух государств собеседники "выразили озабоченность в связи с политической и военной обстановкой в соседнем Афганистане, поскольку эта сложная ситуация угрожает безопасности и стабильности всего региона".

Также, как уточняет пресс-служба, "таджикская сторона приветствовала начало процесса присоединения Исламской Республики Иран к Шанхайской организации сотрудничества" (ШОС).

В пятницу участники саммита ШОС, который проходил в Душанбе, подписали документ о сотрудничестве, предполагающий начало процесса приема Ирана в эту международную структуру. Ранее президент России Владимир Путин на встрече ШОС на высшем уровне заявил, что Москва поддерживает начало данной процедуры.