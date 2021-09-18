Президент Парагвая в присутствии Мадуро заявил, что не признает его главой Венесуэлы

МЕХИКО, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес в субботу на саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в присутствии венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что не признает легитимность его правительства.

"Мое присутствие ни в каком виде и ни при каких условиях не является признанием правительства Николаса Мадуро. Позиция моего правительства никак не изменилась, и я считаю правильным заявить об этом прямо", - сказал он в начале своего выступления на саммите в Мексике.

С критикой правительства Венесуэлы на встрече также выступил президент Уругвая Луис Лакалье Поу. "Когда видишь, что в определенных странах нет полноценной демократии, не соблюдается принцип разделения властей, власти используют репрессивный аппарат для подавления протестов, сажают в тюрьму оппозиционеров, не соблюдаются права человека, мы должны спокойно, но твердо заявить, что с беспокойством наблюдаем за тем, что происходит на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле", - сказал он.

В ответ Мадуро предложил президенту Парагвая и Уругвая провести с ним дебаты. "Выбирайте место и время <...> Венесуэла готова на дебаты на тему демократии, на тему свобод", - сказал он в ходе своего выступления.

По данным газеты El Financiero, прилет Мадуро на саммит не планировался, поскольку ранее в Мексику прибыла исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.