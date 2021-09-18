Зеленский утвердил делегацию для участия в ГА ООН

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию страны для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН, ее главой определен министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте офиса главы государства в субботу.

"Создать делегацию Украины для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в тексте документа. Отмечается, что главой делегации назначен Кулеба, его заместителем - постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Среди членов делегации числятся замглавы МИД страны Эмине Джапарова, председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, заместитель руководителя офиса президента Андрей Сибига, постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич (работает из Киева) и другие.

Зеленский также распорядился "разрешить главе делегации привлекать для обеспечения ее работы советников, экспертов и технических работников", а также "утвердить директивы делегации Украины", которые отмечены как тайные.

В пятницу пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на брифинге сообщил, что в понедельник начнется визит Зеленского в США, где он примет участие в работе 76-й сессии ГА ООН и выступит там с речью. Никифоров также сообщил, что украинский лидер в Соединенных Штатах проведет "ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами и с украинской общиной в США".

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября. В конце августа - начале сентября украинская делегация находилась с визитом в США. 1 сентября Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом.